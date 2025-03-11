CHP Iğdır'dan Suriye'deki Alevi katliamına protesto - Son Dakika
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Yerel

CHP Iğdır'dan Suriye'deki Alevi katliamına protesto

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CHP Iğdır, Suriye'deki Alevilere yönelik saldırıları kınayarak hükümetin harekete geçmesini istedi.

11.03.2025 15:13
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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- CHP Iğdır İl Başkanlığı, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları protesto etti. CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kaylan, " Türkiye, tarih boyunca mazlumun yanında olmuş bir ülke olarak, bu vahşete de sessiz kalamaz, kalmamalıdır. Biz CHP olarak, hükümeti ve tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi.

Iğdır'da Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen CHP Iğdır İl Başkanlığı üyeleri, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları protesto etti. Saldırıları kınayan  CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kaylan, şunları söyledi:

"Bugün burada, Suriye'de Alevi halkına yönelik devam eden insanlık dışı katliamları kınamak ve dünya kamuoyunu bu vahşete karşı harekete geçmeye çağırmak için toplandık. Sessizlik, zulme ortak olmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu zulme sessiz kalmayacağız. Şu anda Suriye'de, özellikle Lazkiye ve kıyı bölgelerinde binlerce masum insan, sadece kimlikleri ve inançları nedeniyle hedef alınıyor, katlediliyor. Resmi kaynaklardan gelen bilgiler, sadece son 24 saat içinde 10 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini gösteriyor. Bu yaşananları görmezden gelmek, göz yummak, insanlık suçuna ortak olmaktır. Tarih, bu zulme sessiz kalanları asla affetmeyecektir. Bu bir mezhep ya da etnik mesele değildir. Bugün Suriye'de yapılanlar, sadece bir etnik ya da mezhepsel çatışma olarak görülmemelidir. Bu, açık bir insanlık suçudur. Bir insanın Alevi, Sünni, Hristiyan veya başka bir kimlik taşıyor olması, ona işkence edilmesini ya da katledilmesini haklı gösteremez. Hepimiz biliyoruz ki, bu katliamı gerçekleştiren çeteler, bölgesel dengeleri kendi çıkarları için kullanmaya çalışan karanlık güçlerin taşeronluğunu yapmaktadır.

Türkiye, bu zulme sessiz kalamaz. Türkiye, tarih boyunca mazlumun yanında olmuş bir ülke olarak, bu vahşete de sessiz kalamaz, kalmamalıdır. Biz CHP olarak, hükümeti ve tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Türkiye, tüm diplomatik gücünü kullanarak, uluslararası toplumun harekete geçmesini sağlamalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Iğdır'dan Suriye'deki Alevi katliamına protesto - Son Dakika

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