CHP, İmamoğlu için imza kampanyası başlattı - Son Dakika
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CHP, İmamoğlu için imza kampanyası başlattı

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Malatya'da CHP, İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim için imza topladı.

04.04.2025 18:01
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(MALATYA) - CHP Malatya il örgütü, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı imza kampanyası kapsamında şehrin çeşitli noktalarında stantlar açtı. İmamoğlu için imza veren genç, "Maksadımız demokrasinin gelmesi, parti önemli değil" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Suç olsa insanın zoruna gitmez. Boş yere seni götürüp cezaevine atarlarsa, gel de üzülme" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Türkiye çapında başlattığı kampanyaya destek vermek amacıyla Malatya'nın işlek noktalarında kurulan statlarda vatandaşın ilgisiyle karşılaşıldı. İl ve ilçe gençlik kolları üyelerinin görev yaptığı stantlarda, demokrasi vurgusu öne çıktı. İmza kuyruğunda bekleyen vatandaş, "İmamoğlu'na destek olmak için elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Allah hayırlı olana yardımcı olsun" dedi.

"Demokrasi için imza veriyoruz"

İmamoğlu'na destek imzası veren genç ise, "Türkiye'de demokrasi için hangi partide, hangi görüşte olursa olsun demokratik bir süreç kurulabilmesi için. Maksadımız demokrasinin gelmesi, burada aday veya parti önemli değil. Daha demokratik bir ülke kurabilmek için İsviçre, İsveç'ten hatta Avrupa'dan daha demokratik, gerçekten daha demokratik bir ülke kurabilmek maksadımız" dedi.

İmza veren başka bir vatandaş, "Haksızlık, zulüm… Millete iftira atmak için hiçbir suçu yok cezaevine atıyorlar. Öyleyse hepimizi cezaevine atsınlar. Suç olsa insanın zoruna gitmez. Boş yere seni götürüp cezaevine atarlarsa, gel de üzülme. Zoruna gitmesin. Ben bunun için inan ki geceleri uykum gelmiyor. Vicdanen ben rahatsız oluyorum" diye konuştu.

İmza kampanyasına katılan vatandaş, "Hak, hukuk, adalet için imza veriyorum. Bu haksızlıklara son verilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP, İmamoğlu için imza kampanyası başlattı - Son Dakika

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