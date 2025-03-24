CHP Malatya'da İmamoğlu'na 87 bin oy

(MALATYA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanlığı önseçimi, yurt genelinde olduğu gibi Malatya'da da oy verme işlemi saat 19: 00 da sona erdi. Sayımlar sonucunda İmamoğlu'na toplam 87 bin 408 kişi oy verdi.

13 bin 535 üyesi bulunan CHP Malatya örgütü, 35 sandıkta İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için 11 bin 94 üye oy kullandı. İmamoğlu ile dayanışma sandıklarında ise il genelinde 76 bin 314 yurttaş oy kullandı. İmamoğlu'na kullanılan oy sayısı toplam 87 bin 408 oldu.

3 bin 819 üyenin bulunduğu Yeşilyurt ilçesinde 3 bin 282 üye İmamoğlu'na oy verirken, Battalgazi ilçesinde 2 bin 268 üyeden 2 bin 47'si İmamoğlu için oy verdi.

Yeşilyurt'ta 41 bin 929, Battalgazi'de ise 13 bin 192 kişi dayanışma sandığa giderek İmamoğlu'na oy verdi.

Oy sayımları sonrası bir açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız şunları söyledi:

"Özellikle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma ve tutuklanma süreçlerinde bizimle dayanışma gösteren, demokrasiyi savunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler, bu zor günlerde birleşerek kazanacağımızı gördük. Çünkü biliyoruz ki "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

Partimiz ön seçim hazırlıklarını yalnızca üyelerimize göre planlamıştı. Ancak dayanışma sandıkları sayesinde partimize üye olmayan herkesin de oy kullanacağını gördüğümüzde, sandık sayımızı artırmaya çalıştık. Hazırlıklarımız tüm Malatya seçmenini kapsamamasına rağmen, il ve ilçe başkanlıklarımızda büyük bir demokrasi şöleni yaşandı.

Bu süreçte bizlere gönül veren, desteğini esirgemeyen, karanlıktan korkmayan ve aydınlık bir gelecek için cesaretle mücadele eden tüm vatandaşlarımıza minnettarız. Onlar var oldukça, demokrasi var olacak! Bizler de onlardan aldığımız güçle daha cesur ve kararlı bir siyaset yapmaya ve bu iktidarı göndermeye söz veriyoruz."