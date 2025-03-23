CHP Ön Seçimleri Aydın'da Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP Ön Seçimleri Aydın'da Devam Ediyor

Aydın'daki CHP ön seçimlerinde 96 yaşındaki iki arkadaş oy kullandı, İmamoğlu'na destek verildi.

23.03.2025 14:55
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Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim Aydın'da sürüyor. Bozdoğan ilçesinde 96 yaşında iki arkadaş da oy kullandı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Yargı darbesi ile, siyasetin yargı aparatları ile dizayn edilmesine karşı tepki gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Nazilli'deki oy kullanma işlemleri, Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde kurulan sandıklarda sürüyor. İlçede 4 bin 440 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken, üye olmayan ilçe sakinleri de dayanışma sandıklarında oy kullanarak sürece katkı sağlıyor

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, oyunu kullanırken yaptığı açıklamada, "Parti üyelerimiz ve dayanışma için iki ayrı sandık var. MHP'li, AK Partili diğer partilere üye olan pek çok vatandaş geliyor. 'Biz artık tek adam rejiminde yaşamak istemiyoruz' diyorlar ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığa karşı dayanışma sandığında verdikleri oy ile Ekrem İmamoğlu'na destek veriyorlar. Ekrem İmamoğlu'na yönelik tutuklama kararını da reddediyorlar. Yargı darbesiyle, siyasetin yargı aparatlarıyla dizayn edilmesine, Tayyip Bey'in Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına engel olmasına karşı vatandaşlarımız öfkeli ve tepkili ve oylarıyla bunu ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

"Memleket huzura kavuşsun diye geldim"

Bozdoğan'da ise 96 yaşındaki iki arkadaş sandık başındaydı. Bir vatandaş, "İyi günler geçirmemizi istiyorum" derken diğeri, "Memleket için geldim, memleket huzura kavuşsun diye geldim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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