Çiftçiler Limon İhracatı Yasağına Tepkili - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çiftçiler Limon İhracatı Yasağına Tepkili

Geniş Video İzle

Mersin Ziraat Odası Başkanı Yılmaz, limon ihracat yasağının çiftçiyi zor durumda bırakacağını belirtti.

08.04.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın limon ihracatına yasak getirmesinin zaten zor durumda olan çiftçiyi daha da zor duruma sokacağını söyledi. Yılmaz, "Şu an Mersin özelinde depolarda en az 450 bin ton limon ürününün olduğunu biliyoruz. İç piyasada tüketebileceğimiz miktarı 130 bin ton. 130 bin tonun üzerindeki 300 bin ton limonu biz nereye ihraç edeceğiz, nerede değerlendireceğiz? Eğer bu yanlış karardan dönülmezse bu depolardaki ürünlerimiz çürümeye terk edilecek" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın limon ihracatının yasaklanmasına yönelik kararı, Türkiye'nin en fazla limon üretilen illerinden olan Mersin'de çiftçiyi endişelendirdi. Bakanlığın kararını değerlendiren Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, çiftçinin zor durumda bırakıldığını belirtti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Son yıllarda doğal afetlerden çok ciddi şekilde zarar gören çiftçimizi, bir kez da bakanlığın son aldığı karar vurdu diyelim. Yaşadığımız don afetiyle alakalı çiftçimiz ürünlerini erken hasat edip depolarına yerleştirdi. Çiftçi olmayan, bu işin ticaretini yapan esnafımızda aldığı ürünleri depolara yerleştirdi. Şu an Mersin özelinde depolarda en az 450 bin ton limon ürününün olduğunu biliyoruz. Kayıtlarda olan. Kayıtdışı olanları hiç saymıyoruz. Bu ihracatın durdurulmasıyla birlikte zaten bizim iç piyasada tüketebileceğimiz miktarı 130 bin ton. 130 bin tonun üzerindeki 300 bin ton limonu biz nereye ihraç edeceğiz, nerede değerlendireceğiz. Geçmiş yıllarda biz almış oldukları bir kararda gördük yaşadık. Eğer bu yanlış karardan dönülmezse bu depolardaki ürünlerimiz çürümeye terk edilecek. Çiftçi bir kez daha zararla karşı karşıya. Bakanlık bu yanlış karardan dönmeli ve çiftçinin feryadını duymalı.

"Fiyatlar gerilemeye başladı"

Fiyatlar ağır ağır hareketlenmeye başlamıştı. Yani üretici limondan para kazanacak duruma doğru ilerlerken bu kararla birlikte fiyatlar ani bir fren yaptı ve şu an geriye doğru inmekte. Doğal afetlerden dolayı zaten çiftçi son yıllarda zarar zarar üstüne. Borcu borçla kapatıyor. Birden fazla bankalara, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçları birikmiş çiftçilerimiz şimdi limon ürünleri de depolarda çürümeye terk edilecek bu kararla birlikte."

"Çiftçinin elindeki ürünler de çöpe giderse zarar zarar üstüne"

Don afetinin etkili olduğu illerin Mersin ve Adana olduğunu kaydeden Musa Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Hatay'dan başlayarak Silifke'ye kadar uzanan güzergahta ciddi sıkıntılar var ama en ağır zarar gören bölgeler Mersin merkez ve Adana merkez. İki ilimizde çok ciddi, meyvelerde ufak tefek sıkıntılar hem de en önemlisi limon bahçelerimiz gazel oldu. Ben zaten çiftçinin zor durumda olduğunu söylüyorum. Çiftçinin elindeki ürünler de çöpe giderse zarar zarar üstüne. Ülke çiftçisinin yaş ortalaması 60'a dayanmış. Kendimden örnek vereyim, 61 yaşındayım, ben bu yaştan sonra başka iş yapabilir miyim? Mümkün değil. Gidişat, özellikle küçük aile işletmeleri dediğimiz çiftçilerimizin yani ailece çalışan çiftçilerimiz üretimden koptuğu an bir daha üretime devam etmeleri mümkün olmayacak."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Doğal Afetler, Musa Yılmaz, Ekonomi, İhracat, Mersin, Güncel, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçiler Limon İhracatı Yasağına Tepkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı
648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye’den korkuyor Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye'den korkuyor
Fenerbahçe’ye piyango vurdu Bir saniye bile oynamayan futbolcuya Avrupa’nın devleri talip Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Bir saniye bile oynamayan futbolcuya Avrupa'nın devleri talip
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek
MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
Manchester United’dan Altay Bayındır’ı yıkan hamle Manchester United'dan Altay Bayındır'ı yıkan hamle
İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

13:17 İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi İBB protestolarına katılan 139 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istendi
12:13 MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
11:56 İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
11:54 Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
17:59 Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım
17:53 ’Kravatlı simitçi’ takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor 'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor
17:41 Manchester United’dan Altay Bayındır’ı yıkan hamle Manchester United'dan Altay Bayındır'ı yıkan hamle
17:18 MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek
17:06 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Bir saniye bile oynamayan futbolcuya Avrupa’nın devleri talip Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Bir saniye bile oynamayan futbolcuya Avrupa'nın devleri talip
17:03 Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye’den korkuyor Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye'den korkuyor
16:50 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
16:40 Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı
16:38 Aydın’da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 13:56:42. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçiler Limon İhracatı Yasağına Tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement