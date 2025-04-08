Çiftçiler Limon İhracatı Yasağına Tepkili

(MERSİN) - Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın limon ihracatına yasak getirmesinin zaten zor durumda olan çiftçiyi daha da zor duruma sokacağını söyledi. Yılmaz, "Şu an Mersin özelinde depolarda en az 450 bin ton limon ürününün olduğunu biliyoruz. İç piyasada tüketebileceğimiz miktarı 130 bin ton. 130 bin tonun üzerindeki 300 bin ton limonu biz nereye ihraç edeceğiz, nerede değerlendireceğiz? Eğer bu yanlış karardan dönülmezse bu depolardaki ürünlerimiz çürümeye terk edilecek" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın limon ihracatının yasaklanmasına yönelik kararı, Türkiye'nin en fazla limon üretilen illerinden olan Mersin'de çiftçiyi endişelendirdi. Bakanlığın kararını değerlendiren Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, çiftçinin zor durumda bırakıldığını belirtti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Son yıllarda doğal afetlerden çok ciddi şekilde zarar gören çiftçimizi, bir kez da bakanlığın son aldığı karar vurdu diyelim. Yaşadığımız don afetiyle alakalı çiftçimiz ürünlerini erken hasat edip depolarına yerleştirdi. Çiftçi olmayan, bu işin ticaretini yapan esnafımızda aldığı ürünleri depolara yerleştirdi. Şu an Mersin özelinde depolarda en az 450 bin ton limon ürününün olduğunu biliyoruz. Kayıtlarda olan. Kayıtdışı olanları hiç saymıyoruz. Bu ihracatın durdurulmasıyla birlikte zaten bizim iç piyasada tüketebileceğimiz miktarı 130 bin ton. 130 bin tonun üzerindeki 300 bin ton limonu biz nereye ihraç edeceğiz, nerede değerlendireceğiz. Geçmiş yıllarda biz almış oldukları bir kararda gördük yaşadık. Eğer bu yanlış karardan dönülmezse bu depolardaki ürünlerimiz çürümeye terk edilecek. Çiftçi bir kez daha zararla karşı karşıya. Bakanlık bu yanlış karardan dönmeli ve çiftçinin feryadını duymalı.

"Fiyatlar gerilemeye başladı"

Fiyatlar ağır ağır hareketlenmeye başlamıştı. Yani üretici limondan para kazanacak duruma doğru ilerlerken bu kararla birlikte fiyatlar ani bir fren yaptı ve şu an geriye doğru inmekte. Doğal afetlerden dolayı zaten çiftçi son yıllarda zarar zarar üstüne. Borcu borçla kapatıyor. Birden fazla bankalara, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçları birikmiş çiftçilerimiz şimdi limon ürünleri de depolarda çürümeye terk edilecek bu kararla birlikte."

"Çiftçinin elindeki ürünler de çöpe giderse zarar zarar üstüne"

Don afetinin etkili olduğu illerin Mersin ve Adana olduğunu kaydeden Musa Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Hatay'dan başlayarak Silifke'ye kadar uzanan güzergahta ciddi sıkıntılar var ama en ağır zarar gören bölgeler Mersin merkez ve Adana merkez. İki ilimizde çok ciddi, meyvelerde ufak tefek sıkıntılar hem de en önemlisi limon bahçelerimiz gazel oldu. Ben zaten çiftçinin zor durumda olduğunu söylüyorum. Çiftçinin elindeki ürünler de çöpe giderse zarar zarar üstüne. Ülke çiftçisinin yaş ortalaması 60'a dayanmış. Kendimden örnek vereyim, 61 yaşındayım, ben bu yaştan sonra başka iş yapabilir miyim? Mümkün değil. Gidişat, özellikle küçük aile işletmeleri dediğimiz çiftçilerimizin yani ailece çalışan çiftçilerimiz üretimden koptuğu an bir daha üretime devam etmeleri mümkün olmayacak."