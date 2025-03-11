Çiftçiler Yeni Kuzularla Umutlandı

Çiftçiler sezona yeni doğan kuzularla sıfırdan başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da geçtiğimiz kasım ayında meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipide zarar gören çiftçilerin yaraları sarıldı. Çiftçiler sezona yeni doğan kuzularla sıfırdan başladı.

Erzincan'da 2024 yılının kasım ayında meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi sonrasında il genelinde özellikler küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve seracılık sektörü zarar görmüştü. Yağış sonrasında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından meydana gelen zarar yapılan hasar tespit çalışmaları ile kısa sürede ortaya konularak Erzincan Valiliği'ne bildirilmişti.

Erzincan Valiliği tarafından meydana gelen zarar Cumhurbaşkanlığı makamı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirilerek çiftçilere nakdi yardım hayvan çadırları ulaştırıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Merkeze bağlı Dereyurt Köyü'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yakup Kalkan'ın küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret etti. İşletme sahibi Yakup Kalkan sezona yeni kuzularla umut içerisinde başladıklarını belirterek, kuzu doğumlarının son derece iyi bir şekilde devam ettiğini, sürülerini büyütmenin mutluluğunu ailecek yaşadıklarını kaydetti.

Kalkan, yaptığı açıklamada Kasım ayında meydana gelen aşırı kar yağışlarıyla hayvan barınaklarının zarar gördüğünü ifade ederek, "Kış mevsiminin başında ağıllarımız zarar gördü. Kışı nasıl geçireceğiz diye düşünürken devletimiz hemen tuttu elimizden. Kısa bir süre içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından sağlanan çadırlar hemen bize teslim edildi. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu'ya ve Tarım Orman İl Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.