Çiftçiler Yeni Kuzularla Umutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çiftçiler Yeni Kuzularla Umutlandı

Erzincan'da çiftçiler, kar yağışı sonrası zararlarını sardı ve yeni doğan kuzularla sezona başladı.

11.03.2025 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçiler sezona yeni doğan kuzularla sıfırdan başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da geçtiğimiz kasım ayında meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipide zarar gören çiftçilerin yaraları sarıldı. Çiftçiler sezona yeni doğan kuzularla sıfırdan başladı.

Erzincan'da 2024 yılının kasım ayında meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi sonrasında il genelinde özellikler küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve seracılık sektörü zarar görmüştü. Yağış sonrasında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından meydana gelen zarar yapılan hasar tespit çalışmaları ile kısa sürede ortaya konularak Erzincan Valiliği'ne bildirilmişti.

Erzincan Valiliği tarafından meydana gelen zarar Cumhurbaşkanlığı makamı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirilerek çiftçilere nakdi yardım hayvan çadırları ulaştırıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Merkeze bağlı Dereyurt Köyü'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yakup Kalkan'ın küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret etti. İşletme sahibi Yakup Kalkan sezona yeni kuzularla umut içerisinde başladıklarını belirterek, kuzu doğumlarının son derece iyi bir şekilde devam ettiğini, sürülerini büyütmenin mutluluğunu ailecek yaşadıklarını kaydetti.

Kalkan, yaptığı açıklamada Kasım ayında meydana gelen aşırı kar yağışlarıyla hayvan barınaklarının zarar gördüğünü ifade ederek, "Kış mevsiminin başında ağıllarımız zarar gördü. Kışı nasıl geçireceğiz diye düşünürken devletimiz hemen tuttu elimizden. Kısa bir süre içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından sağlanan çadırlar hemen bize teslim edildi. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu'ya ve Tarım Orman İl Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tarım, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçiler Yeni Kuzularla Umutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu

10:41 Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
16:01 Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
15:51 Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
15:48 Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:20 DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 11:09:00. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçiler Yeni Kuzularla Umutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.