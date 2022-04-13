Çiğli'deki grevde mutlu son - Son Dakika
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Çiğli'deki grevde mutlu son

13.04.2022 10:27
Çiğli'deki grevde mutlu son

Çiğli Belediyesine bağlı Çibel A.Ş. ile 829 belediye işçisinin bağlı bulunduğu sendika arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde 3 yıllık sözleşme üzerinde uzlaşı sağladı.

Çiğli Belediyesine bağlı Çibel A.Ş. ile 829 belediye işçisinin bağlı bulunduğu sendika arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde 3 yıllık sözleşme üzerinde uzlaşı sağladı.

Çiğli Belediyesinin şirketi Çibel A.Ş. ile işçilerin bağlı bulunduğu Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren ve 829 işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinden anlaşma sağlanamayınca işçiler geçtiğimiz perşembe günü grev kararı almıştı. İşçiler, grevin ilk gününde Çiğli Belediyesi binası önünde grev pankartı asarken, toplu iş sözleşme görüşmelerinde 68 sosyal ve ekonomik maddede anlaşma sağlandığı; ancak 15 ekonomik ve sosyal maddede ise anlaşma sağlanamadığı öğrenilmişti.

Saatler süren görüşmelerin ardından uzlaşıya varıldı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, DİSK ve Genel-İş yöneticileri, SODEMSEN yetkililerinin yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner'in de katılımıyla dün saat 16.00 sıralarında taraflar tekrar masaya oturdu. Saatler süren görüşmelerin ardından 3 yıllık sözleşme üzerinde uzlaşı sağladı.

Sözleşmenin detayları

Sözleşmenin ilk yıl için yüzde 36, ikinci yılın ilk 6 ayı yüzde 20, ikinci 6 ayı içinse yüzde 17 ve üçüncü yıl için ÜFE-TÜFE + 2 puan olarak kararlaştırıldığı öğrenildi.

"Belediye emekçimize ve Çiğlimize hayırlı olsun"

Uzlaşının arından Çiğli Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şubesi ile toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağladık. Belediye emekçimize ve Çiğlimize hayırlı olsun."

Öte yandan, anlaşmanın ardından işçilerin grevi ve eylemlerini sonlandıracağı, yarın itibari ile toplu sözleşmenin imzalanacağı bekleniyor. - İZMİR

Çiğli'deki grevde mutlu son

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Sendika, İzmir, Çiğli, Saat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'deki grevde mutlu son - Son Dakika


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