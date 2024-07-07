Çıldır\'da Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Yerel

Çıldır Kaymakamlığının desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzce 16-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Okulu halı sahasında, ilkokullar ve ortaokullar arası Kur'an Kursları futbol turnuvası yapılacaktır.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yaptığı açıklamada "Amacımız, İlçe Müftülüğümüzce ortaklaşa Yaz Kur'an Kursuna katılan çocuk ve gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi ve kaynaşmaları için sportif faaliyetler yapılacaktır." ifadesinde bulundu. Futbol turnuvasında dereceye giren öğrencilerimize Çıldır Kaymakamlığınca ve Belediye Başkanlığınca çeşitli hediyeler takdim edilecektir. - ARDAHAN