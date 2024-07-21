Çıldır Göl Festivali ve Aşık Şenliği Anma Etkinliği - Son Dakika
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Çıldır Göl Festivali ve Aşık Şenliği Anma Etkinliği

Çıldır Göl Festivali ve Aşık Şenliği Anma Etkinliği

Çıldır Göl Festivali ve Aşık Şenliği Anma etkinliği yoğun katılımla yapıldı. İki gün süren programda birinci gün Çıldır ilçesi Aşık Şenlik Mahallesinde Aşık Şenliği anma etkinliği bölge aşıklarının sunumu ve yoğun katılımla yapılırken, ikinci gün Akçakale köyü Çıldır Gölündeki tarihi Alpaslan adasında yine bölge sanatçılarının sunumu ile tamamlandı. Festivalin her iki gününe yoğun katılım yaşanırken programa İl Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır ilçe Kaymakam Vekili Yunus Emre Polat, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, Dernek Başkanları, siyasiler, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Açılış konuşmasını Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu yaptı. Konuşmasında, Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Azizoğlu bölgedeki göçe dikkat çekerek özellikle emekli vatandaşların ikametlerini yaşadıkları köylere alması konusunda dilek ve temennilerini iletti. İlçe deki çalışmalardan da bahseden Azizoğlu 2.etap TOKİ, Doğalgaz ve Öğretmenevinin yapımının başlamasının müjdesini verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Prof Dr. Esfender Korkmaz'a özel teşekkür eden Başkan Azizoğlu yoğun katılım sağlayan vatandaşlara iyi eğlenceler diledi. Sonrasında Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek festivale katılan vatandaşlara hitaben bir selamlama konuşması yaptı. Vali Çiçek, Ardahan'ın geniş meraları ve doğallığını koruyan yaylaları ile muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, gurbette yaşayan Ardahanlılara memleketlerinde konut edinmeleri ve birer yuva kurmaları yönünde tavsiyede bulundu. Kafkas Folklor ekibini dansıyla başlayan program bölge sanatçılarının güzel türküleriyle devam etti. Bolca halay çekilen Festival sonunda katılımcılara teşekkür plaketleri verildi. Yaklaşık 6 saat süren festival olaysız ve sorunsuz olarak sona erdi.

21.07.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
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Çıldır Göl Festivali ve Aşık Şenliği Anma etkinliği yoğun katılımla yapıldı.

İki gün süren programda birinci gün Çıldır ilçesi Aşık Şenlik Mahallesinde Aşık Şenliği anma etkinliği bölge aşıklarının sunumu ve yoğun katılımla yapılırken, ikinci gün Akçakale köyü Çıldır Gölündeki tarihi Alpaslan adasında yine bölge sanatçılarının sunumu ile tamamlandı.

Festivalin her iki gününe yoğun katılım yaşanırken programa İl Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır ilçe Kaymakam Vekili Yunus Emre Polat, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, Dernek Başkanları, siyasiler, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Açılış konuşmasını Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu yaptı. Konuşmasında, Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Azizoğlu bölgedeki göçe dikkat çekerek özellikle emekli vatandaşların ikametlerini yaşadıkları köylere alması konusunda dilek ve temennilerini iletti. İlçe deki çalışmalardan da bahseden Azizoğlu 2.etap TOKİ, Doğalgaz ve Öğretmenevinin yapımının başlamasının müjdesini verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Prof Dr. Esfender Korkmaz'a özel teşekkür eden Başkan Azizoğlu yoğun katılım sağlayan vatandaşlara iyi eğlenceler diledi.

Sonrasında Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek festivale katılan vatandaşlara hitaben bir selamlama konuşması yaptı. Vali Çiçek, Ardahan'ın geniş meraları ve doğallığını koruyan yaylaları ile muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, gurbette yaşayan Ardahanlılara memleketlerinde konut edinmeleri ve birer yuva kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Kafkas Folklor ekibini dansıyla başlayan program bölge sanatçılarının güzel türküleriyle devam etti. Bolca halay çekilen Festival sonunda katılımcılara teşekkür plaketleri verildi. Yaklaşık 6 saat süren festival olaysız ve sorunsuz olarak sona erd. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Esfender Korkmaz, Hayrettin Çiçek, Mehmet Sekmen, Çamlıyurt, Akçakale, Ardahan, Çıldır, Damal, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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