Çıldır Gölü'nde Kış Eğlencesi - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Kış Eğlencesi

Çıldır Gölü\'nde Kış Eğlencesi

Kars'ta Çıldır Gölü, atlı kızaklarla kayarak kış turizmini renklendiriyor, ziyaretçiler keyif alıyor.

18.12.2024 12:24
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Kars'ta Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, buz üzerinde atlı kızaklarla kayıp sevdikleriyle gönüllerince eğleniyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Çıldır Gölü'nün bu yıl Ardahan tarafı buz tutmadı. Yaklaşık 30 santim buz kalınlığına ulaşan Kars tarafında ise Çıldır Gölü her gün yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyüne gelen vatandaşlar burada yarısından fazlası buzla kaplanan göl üzerinde atlı kızaklarla geziyor. Kafeteryada sarıbalık ve kaz yiyen ziyaretçiler daha sonra buz üzerinde fotoğraf çekiliyor. Göl üzerinde atlı kızaklara binen vatandaşlar, unutulmaz bir gün yaşıyor. Atlı kızakçılar ise yerli ve yabancı misafirlerini en güzel şekilde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Eşiyle bölgeye gelen bir ziyaretçi, "Çıldır Gölü'ne geldik, atlı kızakla gölün üzerinde bir tur yaptık. Çok keyifliydi, harika bir gün geçiriyoruz" dedi. 50 yıl sonra Kars'a geldiğini belirten bir diğer vatandaş, "Asıl memleketim Kars, 50 yıl sonra ilk defa vatanıma ayağımı bastım. Mutluyum Çıldır Gölü'nde olmak apayrı bir zevk, gerçekten muhteşem bir atmosfer var" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır Gölü'nde Kış Eğlencesi - Son Dakika

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