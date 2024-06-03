Çilimli'de Mevlid-i Şerif Programına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Çilimli'de Mevlid-i Şerif Programına Yoğun İlgi

Çilimli\'de Mevlid-i Şerif Programına Yoğun İlgi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde her yıl Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilen mevlid-i Şerif programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çilimli'ye bağlı Şerefiye Mahallesi her yıl geleneksel olarak Mevlid-i Şerif organizasyonu gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve İlçe Kaymakamı Furkan Alpay'ın da katıldığı programa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

03.06.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde her yıl Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilen mevlid-i Şerif programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çilimli'ye bağlı Şerefiye Mahallesi her yıl geleneksel olarak Mevlid-i Şerif organizasyonu gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve İlçe Kaymakamı Furkan Alpay'ın da katıldığı programa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çilimli'de Mevlid-i Şerif Programına Yoğun İlgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çilimli'de Mevlid-i Şerif Programına Yoğun İlgi - Son Dakika
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