Çilimli\'de Mevlid-i Şerif Programına Yoğun İlgi

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde her yıl Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilen mevlid-i Şerif programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çilimli'ye bağlı Şerefiye Mahallesi her yıl geleneksel olarak Mevlid-i Şerif organizasyonu gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve İlçe Kaymakamı Furkan Alpay'ın da katıldığı programa vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. - DÜZCE