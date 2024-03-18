Aydın Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Kıvrak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kıvrak'ın mesajı şöyle:
"18 Mart, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Çanakkale Savaşı'nda vatan topraklarını korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi anma ve minnet duygularımızı paylaşma günüdür. 18 Mart, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Çanakkale'de, toprağımızı müdafaa için canlarını ortaya koyan şehitlerimiz, bizlere büyük bir miras bırakmışlardır. Onların azim ve fedakarlığı, milletimizin her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Bugün, onların hatırasını yaşatmak ve emanetlerine layık olmak için çalışmaktayız. Sehitlerimizin bize miras bıraktığı bağımsızlık ve özgürlük sevdasıyla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıma azim ve kararlılığımızı bir kez daha yineliyorum. Ruhları şad olsun. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."
Son Dakika › Yerel › Aydın Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çanakkale Zaferi'ni Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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