Çine\'de Sabah Namazı Buluşması

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Aydın'ın Çine ilçesi Merkez Müferrah Özkan Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda her hafta farklı camilerde düzenlenen sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda bu hafta Merkez Müferrah Özkan Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin de katıldığı namaz öncesi Cami Müezzin Kayyımı Osman Alkan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kılınan namazın ardından İlçe Müftüsü Yahya Ofşin'in vaaz, irşat ve duası ile devam etti. Program ikram ile son buldu. Sabah namazı buluşmasının gelecek hafta Gökyaka Mahallesi Tepebaşı Camii'nde gerçekleştirileceği belirtildi. - AYDIN