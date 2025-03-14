Çobanlar\'da Öğrencilerle İftar Buluşması Düzenlendi

Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Ortaokulu işbirliğiyle Çobanlar Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle, "Öğrencilerle İftar Buluşması" gerçekleştirildi.

İftar Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel, Belediye Başkan V. Musa Çakıltaş, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Çobanlar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak, Şube Müdürleri Hayati Duman, Medeni Buğra ile birlikte okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Ramazan davulcusu eşliğinde manilerle başlayan program hadis kartlarının okunması ve ilahilerin okunması ile devam etti. Dualar eşliğinde yenilen iftar yemeğinin ardından hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR