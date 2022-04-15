Çocuk Tiyatrosu Festivali için perdeler açılıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bünyesinde Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan festivalde, birbirinden güzel oyunlar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde çocuklarla buluşacak.

Programda Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyun, 21 Nisan Perşembe günü saat 17.00 ile 18.00'da olmak üzere iki seans halinde, 22 Nisan Cuma günü ise 17.00 ve 18.00'da Karlar Ülkesine Dönüş adlı oyun iki seans halinde çocukların beğenisine sunulacak. 23 Nisan Cumartesi günü saat 17.30'da ise Kurbağa Prens Masalı adlı oyun çocuklara ücretsiz sunulacak. Davetiye biletleri, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinden alınabilir. Etkinliklerin son günü 24 Nisan'da ise Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı oyun 14.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde sahnelenecek.

Öte yandan 23 Nisanda sahnelenecek oyun dışındaki gösteriler için biletler, biletinial.com adresinden temin edilebilecek. - BİLECİK