Çocuklar Başkanlık Koltuğuna Oturdu

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde, başkanlık koltuğunu çocuklara devretti.

Belediye Başkanlığı Makamında düzenlenen temsili devir teslim töreninde, başkanlık koltuğu 23 Nisan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Kadir'e emanet edildi. Renkli ve neşeli görüntülere sahne olan törende, minik Başkan Kadir, geleceğe dair hayallerini ve çocuklar için yapmak istediği projeleri paylaştı. Parkların çoğaltılmasını, okullarda daha fazla sosyal etkinlik düzenlenmesini isteyen Kadir, çevre temizliği ve okul kantinlerine de özel önem verdiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 23 Nisan'ın taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekerek şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, sadece bir bayram değil; aynı zamanda geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza duyduğumuz güvenin de bir simgesidir. Bugün makam koltuğunu çocuklara devretmekten büyük mutluluk duydum. Onların düşüncelerini ve vizyonunu dinlemek hepimiz için ilham verici oldu. Onların sesi, fikri ve hayalleri bizim en kıymetli rehberimizdir."

Zeyit Şener, çocukların her alanda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Akdeniz Belediyesi olarak eğitime, çocuk haklarına ve sosyal projelere olan desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirtti.

Minik Başkandan önemli talimatlar

Keyifli bir sohbet ortamında geçen programda çocuklar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip gelecekle ilgili hayallerini ve isteklerini Şener'le paylaştı. Başkanlık koltuğuna oturan Kadir ilk olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü arayarak okul bahçesinin temizlenmesi talimatını verdi. Ardından Zabıta Müdürünü arayan Kadir, okul kantinin denetlenmesi, sağlıklı ve ucuz yiyeceklerin daha çok yer alması talimatını verdi.

Şener'in 3. Sınıf öğrencisi Beyzanur ve Kadir'e hediye takdim ettiği program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - MERSİN