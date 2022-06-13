Çocuklar için el ele verdiler - Son Dakika
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Çocuklar için el ele verdiler

13.06.2022 09:42
Çocuklar için el ele verdiler

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sen de Gönüllü Ol Çocukların Eğitimine Destek Ol' projesi ile bir araya gelen gönüllüler köy okullarındaki çocuklar için seferber oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sen de Gönüllü Ol Çocukların Eğitimine Destek Ol' projesi ile bir araya gelen gönüllüler köy okullarındaki çocuklar için seferber oldu.

Her hafta bir köy okuluna giderek çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenleyen gönüllülerin bu haftaki durağı İcik Köyü oldu. Nevşehir Belediyesi tarafından çocukların eğitimlerine katkı sağlamakla birlikte derslerden arta kalan vakitlerinde sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ve gönüllüler her hafta bir köy okulunu ziyaret ediyor. Bugüne kadar Alacaşar, Kavak ve Özyayla'da yüzlerce öğrenci ile buluşan gönüllülerin son durağı ise merkez ilçeye bağlı İcik köyünde bulunan İcik İlkokulu oldu. Aralarında öğretmenlerin ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu gönüllüler burada gün boyu çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenledi. Geleneksel çocuk oyunları ile çocuklarla oyunlar oynayan gönüllüler beraberlerinde götürdükleri şövalye ve boyalarla çocuklarla resim yaptı.

Kısa müzik dinletilerinin de sunulduğu etkinlik boyunca çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan gönüllüler ardından geleceğe nefes olmak için çocuklarla okul bahçesine fidan dikti. - NEVŞEHİR

Çocuklar için el ele verdiler
Çocuklar için el ele verdiler
Çocuklar için el ele verdiler
Çocuklar için el ele verdiler
Çocuklar için el ele verdiler

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Kaynak: İHA

Nevşehir, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar için el ele verdiler - Son Dakika

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