Çocuklar Kaymakam Oldu

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde koltuğunu çocuklara devretti.

Çilimli Kaymakamlık makamında düzenlenen temsili devir teslim töreninde, Kaymakam Furkan Alpay, koltuğu Topçular İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zümra Aydemir'e emanet edildi. Renkli ve neşeli görüntülere sahne olan törende, minik kaymakam her çocuk gibi parkların çoğaltılmasını, okullarda daha fazla sosyal etkinlik düzenlenmesini istedi.

Kaymakam Alpay ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sadece bir bayram olmadığını belirterek geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza duyduğumuz güvenin de bir simgesi olduğunu söyledi.

Furkan Alpay, koltuğu devrettiği Zümra Aydemir ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE