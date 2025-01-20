Çocuklar Tarihin İçinde Öğreniyor - Son Dakika
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Çocuklar Tarihin İçinde Öğreniyor

Çocuklar Tarihin İçinde Öğreniyor

Yatağan Stratonikeia'da çocuklar, tarihi öğrenip sanatsal atölye çalışmaları yaptı.

20.01.2025 11:48
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından başlatılan "Çocuklar Tarihin İçinde Öğreniyor" programı kapsamında, Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, kazı başkanlığı ekibi rehberliğinde tarihi alanları ziyaret ederek kazı çalışmalarına dair bilgi aldılar. Bu sırada, tarihin içinde adeta bir yolculuğa çıkan öğrenciler, öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında, Görsel Sanatlar Öğretmeni koordinasyonunda bir desen atölyesi çalışması gerçekleştirildi.

Tarihi alanlarda tüm önemli yapıları gezen öğrenciler, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve merkez eğitmenleriyle birlikte tarihi yapıların desenlerini çizerek sanatsal bir çalışma yaptı.

Programın amacının çocukların sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemek olduğunu belirten yetkililer, atölyelerde öğrendiklerini tarihi mekanlarda uygulama fırsatı bulan öğrencilerin heyecanının ve mutluluğunun görülmeye değer olduğunu ifade ettiler.

MSKÜ Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi ve Gençlik Merkezi gönüllü Berkcan Çelik, etkinlikle ilgili olarak şu görüşlerini paylaştı: "Gençlik Merkezi gönüllü bir genç olarak burada çocuklarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Okulda öğrendiklerimizi burada çocuklarla birlikte deneyimlemek bence paha biçilemez. Çocuklarla birlikte çok güzel resimler yaptık ve ilk defa bu antik kente gelme şansım oldu. Bizlere bu imkanı tanıyan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Bakanlığımıza çok teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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