Çocuklar Üşümesin Projesi - Son Dakika
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Çocuklar Üşümesin Projesi

Çocuklar Üşümesin Projesi

Bandırma'da muhtar, işadamıyla birlikte çocuklar için kışlık yardımlar başlattı.

20.01.2025 15:17
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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde, Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, üniversite öğrenci topluluğu işbirliğinde, "Çocuklar Üşümesin" adlı sosyal sorumluluk projesini başlattı. Projeye Bandırmalı işadamlari destek verdi.

Kışın soğukta üşümemeleri için çocuklara kışlık kıyafet, şapka, bere ve atkı gibi yardımlar yapıldı. Projeye destek olmak amacıyla, Bandırmalı iş adamı muhtara ulaştı. Yardımsever iş adamı, Paşabayır Mahallesi'nde çocukların ayaklarının üşümemesi için 20 çift yeni ayakkabı hediye etti.

20 çift olarak belirlenen ayakkabılar ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak. Ayakkabılar, çocukların okula giderken ya da tatil zamanlarında ayaklarının sıcacık olmasını sağlamayı hedefliyor. Yardım, aynı zamanda çocuklara karne hediyesi olarak da verilecek.

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, yapılan bu anlamlı yardımla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Muhtar Şentürk, "Bu sosyal sorumluluk projesinin haberini sosyal medyada paylaştım ve çok sevilen iş adamımız bizi görerek destek olmak istedi. Çocuklarımızın ayakları üşümesin diye 20 çift ayakkabı göndermek istedi. Bu hediyeler hem çocuklar için karne hediyesi olacak, hem de soğuk kış günlerinde onlara sıcak bir yardım sunmuş olacağız" dedi.

Muhtar, "Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek çok özel olacak. Benim önceliğim her zaman çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız ve yaşlılarımız oldu. Bu tarz yardımlar, bana da büyük mutluluk veriyor. Çok teşekkür ediyorum" diyerek yardımsever iş adamına teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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