Çocuklar üşümeyecek - Son Dakika

Düzce Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinde tebessüm oluşturan sosyal çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü, her yıl kış mevsimi öncesinde "Bir Bot, Bir Mont" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleriyle alınan bin 250 adet bot ve mont ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtımları sürüyor.

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Bir Bot, Bir Mont' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bot ve mont dağıtımı gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden kampanya kapsamında bin 250 çocuğa bot ve mont dağıtımı sürüyor.

"Bir Bot, Bir Bot" Kampanyasına yönelik değerlendirme bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hayırseverlere desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Halkımız bu tür çalışmalarda duyarlılığını bir kez daha göstermiştir. Bin 250 çocuğumuzun yüzünün gülmesine destekleriyle vesile olan tüm hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yardımlaşma bizim kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri. Bunu bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz nezdinde bot ve montların dağıtımlarına başladık. Düzce Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE