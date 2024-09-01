Çocukların yağmur altındaki oyunu böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Çocukların yağmur altındaki oyunu böyle görüntülendi

Eskişehir'de kuvvetli sağanak yağış sonrası sokaklarda ve yol kenarlarında oluşan su birikintilerinin içine girerek anın tadını çıkartan çocukların ilginç oyunu görenleri hayrete düşürdü. Herkesin ıslanmamak için kapalı alanlara sığındığı anlarda sokaklara serilen çocuklar, etraftan akan suyla adeta duş aldı.

01.09.2024 22:27
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Çocukların yağmur altındaki oyunu böyle görüntülendi

Herkes kapalı alanlara sığınırken yağmurun altına yatan çocuklar sırılsıklam oldular

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kuvvetli sağanak yağış sonrası sokaklarda ve yol kenarlarında oluşan su birikintilerinin içine girerek anın tadını çıkartan çocukların ilginç oyunu görenleri hayrete düşürdü. Herkesin ıslanmamak için kapalı alanlara sığındığı anlarda sokaklara serilen çocuklar, etraftan akan suyla adeta duş aldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere bugün Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden etkisini gösteren yağışlar sonucunda kentin birçok cadde ve sokağında yoğun su birikintileri oluştu. O anlarda vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığınırken, kentin farklı noktalarındaki birçok çocuk anın tadını çıkarttı. Sokaklarda ve yol kenarlarında oluşan su birikintilerinin içinde birbirleriyle oynayan ve yere yatıp etraftan akan suyla yıkanarak adeta duş alan çocuklar görenlerin şaşırmasına yol açtı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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