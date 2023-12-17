Çocuklarla Felsefe Kitabı: Edebi Kurguyla Felsefi Düşünceler

Son yıllarda çocuk edebiyatı içinde çocuk felsefesinin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden, 'Çocuklarla Felsefe' kitabında bu tür eserlerin edebi kurgu aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak çocuk felsefesini konu aldığını belirtti.

'Öykü ve fıkralar aracılığıyla felsefi düşünceler serpiştirdik'

Kitabı öğretmen ve velillerin de özellikle okuması gerektiğini ifade eden Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Özden, 'Bilindiği gibi zihin dünyamızı geliştirme, düşünme, sorgulama ve sorunlara çözümler arama, küçük yaşlardan başlar. Çocuklarla Felsefe kitabımızı, felsefe alanında yüksek lisans ve doktora yaptırıp mezun ettiğim öğrencim Dr. Burcu Topcu ve felsefe alanında bilim uzmanı olan rehberlik öğretmeni kızım Damla Melek Özden ile birlikte yazdık. Kitabı yazarken diyalog yani karşılıklı konuşma ve anlama yöntemine uygun şekilde hazırladık. Kitabımızda başkahramanlar olan Bilgi ile Beren'in Bilge Dedeleriyle yaptıkları hoş ve eğlenceli söyleşilerin aralarına öykü ve fıkralar aracılığıyla felsefi düşünceler serpiştirdik. Böylece çocukların düşünce dünyalarını işlevsel hale getirmeye çalıştık. Bu eğlenceli felsefe kitabını önce öğretmen ve velilerimizin okumalarını, sonra da öğrencilerine ve çocuklarına okutmalarını amaçlıyor ve tavsiye ediyoruz. Dünyamızda çocuk edebiyatı içerisinde yer alan çocuk felsefesini her yönüyle incelemek ve sınıflandırmak faydalı olacaktır. Çocuklarla Felsefe kitabımızın, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, daha sağlam temeller üzerine bir eğitim alma katkısı sağlayacağını düşünüyorum' diye konuştu. - ERZURUM