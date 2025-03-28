Çolak'tan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Çolak'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Çolak\'tan Ramazan Bayramı Mesajı

Rektör Çolak, bayramın birlik ve yardımlaşma önemine vurgu yaptı, sağlık ve huzur diledi.

28.03.2025 12:10
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Kamil Çolak mesajında Ramazan Bayramı'nın sembolü olan birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Çolak, Ramazan ayını tamamlamanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Bayramlar üzüntü ve kaygılarımızdan uzaklaştığımız huzur ve coşku günleridir"

Bayramların, aile, akraba, komşu ve dostlarla birlikte daha anlamlı hale geldiğini belirten Çolak'ın Ramazan Bayramı mesajının tamamı ise şöyle; "İnsani değerlerin gittikçe zayıfladığı bir dünyada, bayram günleri bizlere yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır" dedi. Bayramların aynı zamanda huzur ve coşku dolu günler olduğuna dikkat çeken Çolak, üniversite mensuplarının ve tüm milletin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Rektör Çolak, bayramın başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çolak'tan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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