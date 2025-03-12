Çolakbayrakdar çifti, glütensiz iftar sofrasında oruç açtı - Son Dakika
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Çolakbayrakdar çifti, glütensiz iftar sofrasında oruç açtı

Çolakbayrakdar çifti, glütensiz iftar sofrasında oruç açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte bu seferde çölyak rahatsızlığı nedeniyle glütensiz beslenmek zorunda olan Doğaner ailesinin misafiri oldu.

12.03.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte bu seferde çölyak rahatsızlığı nedeniyle glütensiz beslenmek zorunda olan Doğaner ailesinin misafiri oldu. Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, glütensiz menü ile hazırlanan iftar sofrasında oruçlarını açarak, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 7 yıldır çölyak rahatsızlığı olan Mehmet ve eşi Vildan Doğaner ailesinin misafiri oldu. Ev ahalisiyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Glütensiz bir iftar sofrasında orucumuzu açtık. Bu özel iftar soframızda ailemizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Çölyakla mücadele eden bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Kayserililere daha güzel hizmet sunabilmek için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet anlayışıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönül Belediyeciliği Seferberliği Çağrısı'nı, 9 yıldır 'Sosyal Belediyecilik' olarak vatandaşlarımızın yüreğine dokunan hizmetlerimizle yerine getiriyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile Yılı' ilan etmesi, bizler için büyük bir anlam taşımaktadır. Aile, toplumun temeli ve güçlü bir yarının inşasında en önemli unsurdur. Bizler de, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocasinan ailesinin her zaman yanında olmayı sürdürerek, ailelerimizin güçlenmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda 8 yıldır devam ettirdiğimiz çölyaklı ailelere yönelik hizmetlerimizin yanı sıra glütensiz ürün paketi ile destek oluyoruz. İlçe sınırları içerisinde bugüne kadar 244 çölyaklı aileye ulaştık. Belediye olarak hazırladığımız glütensiz ürün paketlerini, ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumlarına göre periyodik aralıklarla dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler de üretiyoruz. 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projemiz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız, glütensiz ürünlere yoğun talep gösteriyor. Türkiye'de bir ilk olan Kayseri'nin yöresel mutfağı, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Sağlıklı yaşamak isteyenlerin ve çölyaklı ailelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimizi devam ettireceğimizi belirtmek isterim Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Doğaner ise glütensiz hayata alıştığını ve kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çolakbayrakdar çifti, glütensiz iftar sofrasında oruç açtı - Son Dakika

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