Çorlu'da Apartman Yangını

Çorlu'da apartman dairesi alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 1. katındaki dairenin balkonunda bulunan eşyalar, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın büyüyerek mutfağa ve diğer odalara sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ikamette büyük çaplı hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, balkonda başladığı öne sürülen yangının çıkış sebebini araştırıyor.