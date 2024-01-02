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Çorlu'da silahlı saldırı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi girişinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Çiçek Caddesi Girişi Borsa Meydanı mevkiinde meydana geldi. Atık boşaltmak için geri dönüşüm tesisine gelen M.C.(33), yoldan geçen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kaçan saldırganın M.C.'nin husumetlisi olduğu öne sürüldü.