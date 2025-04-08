Çorlu Emniyeti'nden Bilgilendirme Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Çorlu Emniyeti'nden Bilgilendirme Etkinliği

Çorlu Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası'nda vatandaşlara bilgilendirme yaptı, ilgi yoğundu.

08.04.2025 20:59
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Çorlu Emniyeti vatandaşları bilgilendirdi

TEKİRDAĞ - Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin katılımıyla yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

"Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" yurt genelinde kutlanıyor. Bu kapsamda Çorlu Emniyeti de daima vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birim amirliği ekipleri, her birim ayrı ayrı olmak üzere vatandaşlara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Çorlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe ilçe sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Bazı aileler çocuklarıyla birlikte ekiplerle fotoğraf çekildi. Emniyet mensuplarıyla bir araya gelen vatandaşlar, "Polislerimizin gerçekleştirdikleri faydalı etkinlikleri memnuniyetle karşılıyor ve faydalı buluyoruz. Bilgilendirici tanıtım broşürlerini inceledik, güzel ve aydınlatıcı bilgiler içeriyor. İnsanlarımızın da dikkatlice okuyup bilinçlenmesi kayda değer bir gelişme olacaktır. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Polis Haftası'nı kutladılar

Polis ekipleri de, "Tüm birimler olarak yaptığımız çalışmaları tanıyoruz, halkımıza bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşımızın yanında olduğumuzu göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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