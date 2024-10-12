Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Y. yönetimindeki 19 ADJ 711 plakalı Renault Broadway marka otomobil Osmancık yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hakkı Y. (84), Narkız Y. (104), Zeynep Ş. ve Arif Y. yaralanırken Döndü Ş., hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Yerel › Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?