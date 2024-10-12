Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

İskilip'te devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

12.10.2024 23:09
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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Y. yönetimindeki 19 ADJ 711 plakalı Renault Broadway marka otomobil Osmancık yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hakkı Y. (84), Narkız Y. (104), Zeynep Ş. ve Arif Y. yaralanırken Döndü Ş., hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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