Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gönüllü gençlerden oluşan ekip ilçedeki cadde ve sokaklardaki çöpleri toplayarak ilçe sakinlerine örnek oldu.

5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle Çukurca Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü genç ekibiyle çevre temizliği yapıldı. Mahalle ve çarşı merkezde yapılan temizlikte gönüllü gençler vatandaşları daha temiz bir çevre için vatandaşları bilgilendirdi. Gönüllü ekipte yer alan Sedat Akdemir, "5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle ilçemizde bulunan sokakları gönüllü olarak arkadaşlarımızla birlikte temizledik. Amacımız ilçemizin daha temiz olup yaşanılabilir bir ortam hazırlamak" dedi.