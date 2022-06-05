Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış - Son Dakika
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Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış

05.06.2022 23:41

Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gönüllü gençlerden oluşan ekip ilçedeki cadde ve sokaklardaki çöpleri toplayarak ilçe sakinlerine örnek oldu.

Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gönüllü gençlerden oluşan ekip ilçedeki cadde ve sokaklardaki çöpleri toplayarak ilçe sakinlerine örnek oldu.

5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle Çukurca Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü genç ekibiyle çevre temizliği yapıldı. Mahalle ve çarşı merkezde yapılan temizlikte gönüllü gençler vatandaşları daha temiz bir çevre için vatandaşları bilgilendirdi. Gönüllü ekipte yer alan Sedat Akdemir, "5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle ilçemizde bulunan sokakları gönüllü olarak arkadaşlarımızla birlikte temizledik. Amacımız ilçemizin daha temiz olup yaşanılabilir bir ortam hazırlamak" dedi.

Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış
Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış
Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış
Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış

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Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çukurcalı gönüllü gençlerden örnek davranış - Son Dakika

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