Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu' yenilenecek seçimler ile ilgili yaptığı açıklamada; "Birlikte, Pınarbaşı'nın gücünü ve dayanışmasını herkese göstereceğiz" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde YSK tarafından seçimlerin yenilenmesine ilişkin karra verilmesinin ardından Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, 2 Haziran' daki seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğini söyledi. Başkan Uzunluoğlu; "Son seçim sürecimizde yaşanan bazı tartışmaların ardından, alınan kararlarla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim bazı gelişmeler var. Öncelikle belirtmek isterim ki, herhangi bir süreçte yaşanan anlaşmazlıkların, huzurumuzu ve birliğimizi zedelemesine izin vermeyeceğiz. Yapılan itirazlar sonucunda; İlçe Seçim Kurulu'nda 7 oydan 6'sı, İl Seçim Kurulu'nda ise 3 oyun tamamı, Yüksek Seçim Kurulu'nda ise 11 oyun tamamı seçimlerin iptali yönünde karar verdi. Bu oylar, Pınarbaşı halkının iradesini ve haklılığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan kırıcı söylemler ve olumsuzluklar, bizi hedeflerimizden sapmamaya ve Pınarbaşı'nın geleceği için çalışmaya teşvik etmiştir. 2 Haziran'da yapılacak seçimler, Pınarbaşı'nın birlik ve beraberlik içinde olduğunu tüm dünyaya gösterecek bir fırsattır. Biz, Pınarbaşı olarak, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmeye devam edeceğiz. Her birimizin ortak amacı, ilçemizin daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesidir. Sizlerin desteği ve güveniyle, Pınarbaşı'nı daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Birlikte, Pınarbaşı'nın gücünü ve dayanışmasını herkese göstereceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu'ndan seçim açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?