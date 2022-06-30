Cumhuriyet Başsavcısı Akın'dan KGC'ye veda ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhuriyet Başsavcısı Akın'dan KGC'ye veda ziyareti

30.06.2022 00:58
Cumhuriyet Başsavcısı Akın'dan KGC'ye veda ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Balıkesir'e atanan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) veda ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarete Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, KGC Başkanı Metin Kösedağ ve KGC yönetim kurulu üyeleri katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Akın'ın Hizmet süresinde basın mensuplarıyla iyi bir diyalog içerisinde olduğunu söyleyen KGC Başkanı Metin Kösedağ, "Malumunuz 2017 yılında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Başsavcımız Abdulkadir Akın, hemen hemen 5 yılı geride bıraktı ve bu 5 yıl zarfında da medyayla her zaman iyi diyalog içerisinde oldu. Problemler yaşadığımız süre zarfı içerisinde de sürekli bizlere yardımcı oldu. Bu süre zarfı içerisinde de Kayseri'ye çok önemli hizmetleri oldu. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Balıkesir'de Türkiye'nin başka güzel bir memleketinde görevini ifa edecek. Bu anlamda da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde de başarılar diliyoruz" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da görev süresinde basın mensuplarını her zaman yanlarında gördüklerini söyleyerek, "Sizlere ve yeni yönetiminize başarılar diliyorum. Böyle bir tayin süreci yaşanınca hem hayırlı olsun hem de veda ziyaretini bir arada gerçekleştirmiş bulunduk. 5 yıldır Kayseri'deyiz ve 5 yıl önce geldiğimizde biraz daha FETÖ gibi bir terör örgütü karşımızdaydı. Ciddi anlamda da Kayseri'de soruşturmalar etkin bir şekilde yürütülüyordu ve biz de daha da etkinleştirmek için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bu süreçten bugüne kadar çalışmalarımızda basın mensuplarını hep yanımızda gördük. Hiçbir zaman şu yalan haber nerden çıktı gibi bir şeyle mücadele etmek zorunda kalmadım. Bundan da son derece memnunum. Ben kendi adıma söyleyeyim belki yapmayı istediğim her şeyi yapamadım ama bir hakim savcının yapmaması gereken bir şeyi yapmadığıma inanıyorum. Başkanımıza da duygu ve düşünceleri için teşekkür ediyorum. Yeni görev yerimizde de Kayseri'den gelen herkes bizim misafirimiz. Ben hepinize hoşça kalın diyorum. Hakkınızı helal edin. Dinimizde helalleşmek çok önemli ama adalet dağıtan bizler için çok daha önemli. Bu bakımdan da ben hakkım varsa helal ediyorum sizlere" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı
Kaynak: İHA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet, Balıkesir, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhuriyet Başsavcısı Akın'dan KGC'ye veda ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 04:44:51. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Başsavcısı Akın'dan KGC'ye veda ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement