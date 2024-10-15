Cycle Seat Ödül Aldı

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Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin bisiklet tutkunları için tasarladığı Cycle Seat projesi 4. Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı. Cycle Seat projesi, sürücüler için kan dolaşımını ve kas dinlenmesini destekleyen, bisiklete takılabilen katlanabilir oturma birimi ile özellikle şehir içi bisiklet kullanıcılarının rahat bir şekilde dinlenmelerini amaçlıyor.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Berke Kayranlı, Seçil Karaorman ve Mustafa Yiğit Aksu'nun tasarladığı, bisiklet kullanıcıları için katlanabilir oturma aracı ödül aldı. Cycle Seat adlı proje, mobilya sektöründe çevresel ve kullanıcı dostu çözümlerle, inovatif ürünlerin ortaya çıkarılmasını hedefleyen 4. Ezber Bozan Mobilya Tasarım Yarışması'nda birinci oldu. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen yarışmada öğrenci kategorisinde 107 proje yarıştı.

Bisikletçileri dinlendirecek tasarım

Sürücüler için kan dolaşımını ve kas dinlenmesini destekleyen, bisiklete takılabilen katlanabilir bir oturma birimi tasarımı olan Cycle Seat, kullanılmadığında kolayca katlanabilen ve az yer kaplayan tasarımıyla dikkat çekiyor. Şehir içi bisikletlerin gövdesine uyumlu bir şekilde tasarlanan mobilya, elastik kemeri sayesinde bisiklete sabitlenebiliyor. Danışmanlığını Dr.Öğr.Üyesi Sevi Merter, Burçin Özkır Aşıcı ve Nermin Sena Özger'in yaptığı projeyi tasarlayan öğrenciler şunları söyledi: "Şehir içinde; deniz kenarı, park, orman gibi tur güzergahlarını kullanan bisiklet sürücüleri, 1-2 saatlik sürüş sonrasında oturma ihtiyacı duyuyor. Kullanıcının bulunduğu ortamda oturma birimi bulunmaması, bulunsa da temiz ve ergonomik olmaması sebebiyle bu tür sürücülerin dinlenme ihtiyacı uygun şekilde karşılanamıyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak bir tasarım yaptık. Göztepe ve Bostanlı sahilinde denemeler yaptık. Oralarda farklı bisiklet türlerini kullanan kişilerle görüştük. Şehir içi bisikletine yönelmeye karar verdik. Yarışmada taşınabilirlik teması olduğu için buna yönelik tasarladık. Ürünün prototipini sanayi ortamında yaptırıp görme şansımız oldu. Araştırma ve analizlerimizi detaylı ve uzun soluklu yaptık. İyi bir problemimiz ve iyi bir çözümümüz vardı, bizi yarışmada farklı kılan da buydu." - İZMİR