Dağ keçileri kent merkezinde böyle görüntülendi - Son Dakika
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Dağ keçileri kent merkezinde böyle görüntülendi

14.08.2022 11:54

Dağ keçileri kent merkezinde böyle görüntülendi Hakkari'de son günlerde sıkça görülmeye başlanan dağ keçileri, bu kez de kent merkezinde görüntülendi.

Dağ keçileri kent merkezinde böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'de son günlerde sıkça görülmeye başlanan dağ keçileri, bu kez de kent merkezinde görüntülendi.

Van iline gitmekte olan taksi sürücüsü Şahin Temel, Tekser bölgesinde kayalıklardan inen dağ keçilerini görüntüledi. Kayalıklarda inen dağ keçileri beton istinat duvarını aşarak karayoluna inerek Tekser bölgesindeki mahalleye giriş yapan dağ keçileri, dere yatağına doğru yol aldı. Yolda bekleme yapan sürücü Temel, keçilerin su ihtiyaçlarını karşılamak için Biçer Mahallesi deresine indiklerini belirtti.

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Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dağ keçileri kent merkezinde böyle görüntülendi - Son Dakika

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