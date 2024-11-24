DAGC 45. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Yerel

DAGC 45. Yaşını Kutladı

DAGC 45. Yaşını Kutladı

Başkan Özsoy, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin yıl dönümünde önemli mesajlar verdi.

24.11.2024 11:03
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Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin (DAGC) kuruluşunun 45. yıl dönümü sebebiyle Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınladı.

Mesajında DAGC'nin Doğu Anadolu'daki illerde yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde topladığını ve önemli görevler üstlendiğini belirten Özsoy, bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerin devam ettiğini söyledi. DAGC önderliği ve genel başkanlığında Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 il meslek örgütlerinin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket ettiklerini ifade eden Özsoy, "Türkiye'de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye'deki 81 il cemiyeti ve 8 Gazeteciler Federasyonu'nu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir" ifadelerini kullandı.

Nice yıllara DAGC

Kuruluştan bugüne kadar özveri ile görev yapan meslektaşların cemiyetin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu söyleyen Özsoy, şunları söyledi: "Bu çabayı yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler. Kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen süreçte görev yapan başkanlarımızdan ebediyete kavuşan Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye ve meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC'nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 45. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Sorunlar var, sorumluluklarımız da var

DAGC'nin hassasiyetleri olduğunu da işaret eder Özsoy, "Öncelikle belirtiyoruz ki, basın, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Vatandaşın haber alma hakkı kutsaldır. Buna özenle riayet edilmelidir. DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. DAGC, bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler, meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Özsoy ayrıca 24 Kasım'a denk gelen Öğretmenler Günü'nü de kutladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Politika, Yerel, Son Dakika

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