DAGC Başkanı Özsoy'a Ziyaret - Son Dakika
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DAGC Başkanı Özsoy'a Ziyaret

DAGC Başkanı Özsoy\'a Ziyaret

Gazeteciler, DAGC Başkanı Özsoy'u evinde ziyaret ederek acil şifalar diledi.

24.11.2024 19:39
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ve bir grup gazeteci, DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u evinde ziyaret etti.

Meslektaşları, kendisi de bir dönem öğretmenlik mesleğini icra etmiş olan Özsoy'a, Cemiyetin 45. Yılı ve Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavisi evinde devam eden Özsoy'un en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan meslektaşları, "Özellikle Cemiyet Başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında her platformda basın sektörünün ve çalışanlarının sorunlarını dile getiren, çözüm önerileri sunan Sayın Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolay teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." dediler.

DAGC Başkanı Özsoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilere teşekkür etti.

Samimi sohbet ortamında geçen ziyarete DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen, Emekli Gazeteci Mehmet Gültekin, Depo Photos Erzurum Temsilcisi Gazeteci Cem Bakırcı, Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan Tarakçıoğlu, Metin Uşun, TRT Yayın Şefi Eysan Karaca, DHA Bölge Temsilcisi Turgay İpek, Pusula Gazetesi Muhabiri İhsan Senir, DAP Kalkınma İdaresi Basın Danışmanı Yakup Çakır ile Öğretmen Ahmet İsrafil Korkmaz katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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