Dağdan Düşen Kaya, Çobanı Öldürdü

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Dağdan düşen kaya parçalarının altında çoban hayatını kaybetti

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde dağdan yuvarlanan kaya parçalarının altına kalan iki çobandan biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Alacayer Mahallesi kırsalında meydana geldi. Davut İnçamur ve Yakup İnçamur kendilerine ait hayvanları Bekirağa yaylası mevkinde otlatmaya çıkardı. Çobanlar dinlenmek ve yağan yağmurdan korunmak için durdukları sırada dağdan kopup yuvarlanan kaya parçalarının altında kaldılar. 2 Kız çocuk babası Davut İnçamur olay yerinde hayatını kaybederken 4 erkek bir kız çocuk babası Yakup inçamur yaralandı. Yakup İnçamur olayı yakınlarına bildirdi. Yakınları yetkilileri arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine İlçe jandarma ekipleri, AFAD, UMKE, 112 sağlık görevlileri Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekibi ve vatandaşlar giderek arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çobanların bulunduğu alana yol olmadığı için ulaşım güçlükle sağlandı. Havanın kararması ve yağışın devam etmesi nedeniyle çobanlar olay yerinden yola 4 saat sonra indirildi. Yaralı çoban ambulans ile Çatak Devlet Hastanesine götürülürken, ölen çobanın cansız bedeni de hastane morguna götürüldü.