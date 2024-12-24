Dalgıçtan Deniz Altında Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Yerel

Dalgıçtan Deniz Altında Yeni Yıl Kutlaması

Dalgıçtan Deniz Altında Yeni Yıl Kutlaması

Fethiye'de dalgıç Niky Grey, 5 metre derinlikte 'Mutlu Noeller' pankartıyla dalış yaptı.

24.12.2024 13:02
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Slovenyalı kadın dalgıç Niky Grey, "Mutlu Noeller" yazılı pankartıyla 5 metre derinliğe daldı.

Fethiye'nin gözde dalış noktalarından Dalyan Koyu'nda, ilginç ve renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Dalgıç Niky Grey, yılbaşı kutlamalarına deniz altından farklı bir boyut kazandırarak, "Mutlu Noeller" yazılı pankartla denizin 5 metre altına daldı. Yeni yıl temalı bir kostüm giyen kadın dalgıç, dalışı sırasında rengarenk balıkların eşlik ettiği unutulmaz anlara imza attı.

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, deniz dibinde yeni yılı kutladıklarını belirtip, "Deniz altında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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