Damal\'da Aşure ve Lokma Etkinliği

Ardahan'ın Damal ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma ve aşure ikramı yapıldı.

Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen aşure ve lokma etkinlikleri, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Köy halkı tarafından organize edilen etkinlikte kazanlarda pişirilen aşureler ve lokmalar vatandaşlara dağıtıldı. Kadınların, gençlerin ve tüm köy halkının büyük emek verdiği organizasyonda çevre köylerden gelen çok sayıda misafir ağırlandı. Dua ile başlayan etkinlik, adeta bir şenlik havasında geçti. - ARDAHAN