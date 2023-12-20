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Darende'deki BİM Şubesi Kapatıldı - Son Dakika
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Darende'deki BİM Şubesi Kapatıldı

Malatya'nın Darende ilçesindeki BİM şubesi, kaldırım ihlali nedeniyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Darende\'deki BİM Şubesi Kapatıldı
20.12.2023 - 11:07,
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Malatya'nın Darende ilçesinde kaldırımı işgal eden BİM Şubesi, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Darende Belediyesi tarafından, D-300 karayolu üzerinde hizmet veren BİM market şubesi, kaldırım ihlali gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı. Sabah saatlerinde BİM şubesine gelen zabıta ekipleri, mahkeme kararını tebliğ ederek mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Mühürlenme sırasında çalışanlar, zabıta ekiplerine sözlü olarak tepki gösterdi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Darende'deki BİM Şubesi Kapatıldı - Son Dakika
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