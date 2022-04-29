Darıca bayrama hazırlanıyor - Son Dakika

Darıca Belediyesi, vatandaşların huzurlu bayram geçirmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bayram alışverişinin güvenli ve huzurlu şekilde yapılması için denetimlerde bulunan Darıca Belediyesi, mezarlık bakımlarının yanı sıra bayram namazı için camilerde temizlik çalışmaları da yapıyor.

Darıca Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için tüm önlemleri alırken, çalışmalarını da sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi adına bayram hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Bıyık, ekipler tarafından ilçe genelindeki tüm camilerin ve mezarlıkların bakım, temizlik ve onarımının yapıldığını, fırın, pastane ve gıda üretim noktalarında denetimlerin sürdüğünü, ayrıca bayram boyunca zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendireceğini söyleyerek, vatandaşların huzurlu bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ücretsiz araç kaldırılacak

Öte yandan, program bayramın ilk günü saat 11.00'da Darıca Çınaraltı'nda yapılacak, arife günü ise ilçedeki şehitlikler ziyaret edilecek. Darıca Belediyesi, Balçık Köyü'ndeki mezarlığı ziyaret edecek vatandaşlar için arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günleri araç kaldıracak. Üç gün boyunca saat 10.00, 12.00 ve 14.00 olmak üzerek 3 sefer olacak şekilde Cumhuriyet Meydanı'ndan kalkacak otobüsler, belirlenen güzergahlardaki duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı'na götürecek. Aynı şekilde otobüsler Balçık'tan vatandaşları Darıca'ya getirecek. - KOCAELİ