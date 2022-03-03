Dart şampiyonasından madalya ile döndüler - Son Dakika
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Dart şampiyonasından madalya ile döndüler

03.03.2022 11:18
Dart şampiyonasından madalya ile döndüler

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. sıralama turnuvalarında Bilecik ilini temsilen yarışan Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi dart kursiyeri turnuvadan madalya ile döndüler.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. sıralama turnuvalarında Bilecik ilini temsilen yarışan Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi dart kursiyeri turnuvadan madalya ile döndüler.

Yapılan turnuvada genç erkekler kategorisinde yarışan Mustafa Kılıçkaya rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu, yine büyük erkekler kategorisinde yarışan Görkem Taylan ise Türkiye 3.'sü olarak turnuvayı tamamladılar.

Kursiyerleri antrenmanda ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, sporculara yaş pasta ikram ederek sevinçlerine ortak oldu. Kutlamaya Bozüyük Halk Eğitimi Müdürü Levent Susam, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar katıldı.

Kursiyerlerle antrenman yapan ve atış yapan, turnuvalar ve çalışmalar hakkında Dart Milli Takım Antrenörü Özlem Torunlar'dan bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 'Türkiye çapında önemli dereceler elde eden ve İlimizi ve bizleri gururlandıran değerli gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sporla yetişen nesilleri görmek bizleri onurlandırıyor .Bu değerli gençleri yetiştiren kıymetli ailelerine ve öğretmenlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin. Biz spora ilgi duyan gençlerimizin her zaman yanındayız " dedi. - BİLECİK

Dart şampiyonasından madalya ile döndüler
Dart şampiyonasından madalya ile döndüler

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Bozüyük, Bilecik, Türkiye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dart şampiyonasından madalya ile döndüler - Son Dakika


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