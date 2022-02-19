Darülaceze'den BAREM'e övgü - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Türkiye'nin en önemli sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'ni ziyaret eden Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, sadece Bursa'ya değil, Türkiye'ye böyle büyük bir eser kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Cebeci, "Daha önce bilgi sahibi olduğum BAREM'i gezip gördükten sonra hayran kaldım, bir kez daha takdir ettim. Bu tip projeler ancak alkışlanır, tebrik edilir" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan ve inşaat çalışmaları tamamlanıp tefrişat işlerinde de sona gelinen Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), hizmete açılmadan ilgi odağı oldu. Engelli, yaşlı ve Alzheimer hastaları gibi hayatını devam ettirmekte zorluk çeken vatandaşlara yönelik önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan dev merkez, tanıtım ziyaretleri kapsamında farklı sivil toplum kuruluşlarına kapılarını açıyor. Demirtaş'ta 20 bin 140 metrekare alan üzerine bir kampüs şeklinde inşa edilen BAREM'i son olarak, 127 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan Darülaceze'nin yönetim kurulu ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın davetlisi olarak Bursa'ya gelerek BAREM'de incelemelerde bulunan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Cebeci ve beraberindekiler, müzede BAREM ile ilgili yapılan sunumun ardından Demirtaş'taki merkezi yerinde inceledi. Başkan Dündar ile birlikte tesisteki birimleri ve odaları gezerek bilgi alan ve işletimi konusunda fikir alışverişinde bulunan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, dev merkezin büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti.

Türkiye'de örnek olarak gösterilebilecek BAREM'in beklediğinden de ihtişamlı bulduğunu belirten Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Bu merkezi daha önce gerek başkanımızdan, gerekse sosyal medya hesaplarındaki tanıtım videolarında görüp bilgi sahibi olmuştum. Ancak, bizzat gezip gördükten sonra bir kez daha takdir ettim. Bu tip projeler ancak alkışlanır, tebrik edilir" ifadelerini kullandı. Cebeci, "Bu tip yerlere günümüzde hakikaten çok büyük ihtiyaç var. BAREM, dezavantajlı grupların günlük alınıp bakılması ile, onların ve ailelerinin nefes almasına sebep olacak. Öyle insanlar var ki, evdeki eşini çocuğunu ya da yakınını bırakıp ayda bir kez bile olsun dışarıya çıkıp bir gün kendine ayıramıyor. Bu kişilere haftada ya da ayda bir bu imkanı sağlamanın Allah katında da çok büyük sevabı var. Gönül belediyeciliği dediğiniz zaman, asıl bu tip insanların da ihtiyaçlarını düşünmek, onlara el uzatmak, bunlar gerçekten de çok çok önemli" diye konuştu.

Sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye mal olan böylesini önemli bir eseri kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik eden Cebeci, "Bu projelerin ülkemizin diğer illerinde de olmasını gönlümüz arzu ediyor. Yapmış olduğumuz bu eserlerle de, zannedersem Avrupa'yı da geride bırakıyoruz. Ben Avrupa'da da benzer kuruluşları gidip bizzat gördüm. Bizim yaptığımız projeler onların yaptıklarına göre çok çok daha kaliteli, çok daha iyi. Darülaceze olarak biz de gelip bu projeyi gelip yerinde görelim inceleyelim istedik. Bizim de buradan istifade edeceğimiz noktalar var. Bu tip projeler öyle olmalı ki, başka illerden de gelip incelenip örnek alınmalı. İnşallah benzerleri de diğer şehirlerimizde yapılır. İyi bir ekip, iyi bir kadro olduğunu gördük, başkanımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1895 yılında yaptırıldıktan sonra onbinlerce kişiye şefkat yuvası olan Darülaceze'nin yönetimini Osmangazi'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. Darülaceze denince akla 127 yıllık bir tecrübe geldiğini anlatan Başkan Dündar, "Bu önemli kurumumuzun bizleri ziyaret etmesi ve tecrübelerini paylaşması bizim için çok önemli. Şu anda fiziki olarak tamamladığımız tesisimizde oluşturulacak işletme yapısı üzerine fikir alışverişinde bulunduk. BAREM'in de Darülaceze gibi uzun yıllar kalıcı hizmet vermesini istiyoruz. Darülaceze Başkanımız ve yönetiminin fikirleri, Bursa'nın projesi olan BAREM'in uzun yıllar kalıcı olarak hizmet vermesine çok önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

BAREM'in sosyal belediyecilikte gelinen son nokta olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Bu önemli merkezimizi kısa bir süre içerisinde hizmete açacağız. Fiziki mekan olarak çok güzel bir tesis ortaya çıktı. Ancak, bu güzel tesisin işletimi noktasında bir tecrübeye de ihtiyacı var. Bu noktada Osmangazi Belediyesi olarak 15 yıldır işlettiğimiz OBAM'dan bir tecrübeye sahibiz. Ancak, yaklaşık 130 yıllık geçmişi bulunan ve bizden çok daha büyük tecrübeye sahip olan Darülaceze ülkemizin medarı iftiharı bir kuruluş. Bizlerle tecrübelerini paylaştılar. Onların tecrübesi bizim yolumuzu aydınlatacak. BAREM'in de Darülaceze'ye bir kardeş kuruluş olarak uzun yıllar hizmet edecek bir yapı oluşturmak adına kendileri ile birlikte çalışıyoruz. İnşallah, bu düşüncemiz gerçekleşir ve Bursa'nın bir eseri olarak uzun yıllar Bursalılara hizmet verir" dedi.

Ziyarette, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin yanı sıra Başkan Yardımcıları Ahmet Malatyalı, Funda Ersin, Genel Koordinatör M. Ayhan Ömeroğlu, Özel Kalem Merve Çakır, Bakım Hizmetleri Müdürü Esin Karakuş, Sosyal Hizmet Uzmanı Defne Koyutürk, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selda Taş, Rehabilitasyon Sorumlusu Gülcan Taşkın da hazır bulundu. - BURSA