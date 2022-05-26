Datça'da kaçak yapıların yıkımına tepki - Son Dakika
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Datça'da kaçak yapıların yıkımına tepki

26.05.2022 14:28
Datça'da kaçak yapıların yıkımına tepki

Muğla'nın Datça ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların yıkımına devam ederken yapı sahipleri duruma tepki göstererek, yıkımların seçim dönemine kadar ertelenmesini istedi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların yıkımına devam ederken yapı sahipleri duruma tepki göstererek, yıkımların seçim dönemine kadar ertelenmesini istedi.

Mesudiye Mahallesi'nde yapılan ruhsatsız inşaatlar için alınan yıkım kararının ardından belediye ekipleri geçti. Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan yapılar ile bazı iskelelerin yıkımlarını belirlenen program dahilinde sürdürüyor. Ekipler tarafından ruhsatsız yapıların yıkımı için iş makineleri yönlendirilirken, mahalle halkı duruma tepki gösterdi. Mesudiye Mahallesi Damarası mevkiinde toplanan vatandaşlar çeşitli mazeretleri olduklarını ifade ederek yıkımların seçimlere kadar ertelenmesini talep etti. İş makinelerinin önünde eylem yapan mahalle sakinlerinden bir vatandaşlar "yıkıma hayır" diye slogan attı. Kalacak yerlerinin olmadığını belirten vatandaşlar, "Hepimizin farklı farklı sorunları ve özel durumları var. Bu yıkımların önümüzdeki seçimlere kadar ertelenmesini talep ediyoruz. İmar yapıldı da biz mi yapmadık. Yetkililerin suçunu bizler neden ödemek durumunda kalıyoruz. İmar yoksa yıkımda olmasın. Mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Muğla, imar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Datça'da kaçak yapıların yıkımına tepki - Son Dakika


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