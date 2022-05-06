DATÜB Başkanı Kassanov'dan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
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DATÜB Başkanı Kassanov'dan Türkiye'ye teşekkür

06.05.2022 18:11
DATÜB Başkanı Kassanov'dan Türkiye'ye teşekkür

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı Ahıska Türklerine verilen vatandaşlık ve uzun dönem ikamet izninden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı Ahıska Türklerine verilen vatandaşlık ve uzun dönem ikamet izninden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Türkiye'nin tüm mazlumların olduğu gibi bir asırda üç kere sürgün yaşayan Ahıska Türkleri için de sığınacak liman olduğunu belirten Kassanov, "Geçen bir televizyon programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında son altı yıl içerisinde 101 bin 995 Ahıska Türkü'ne vatandaşlık verdiğini açıkladı. Bunun yanı sıra yüz bin Ahıska Türkü'ne de uzun dönem ikamet izni verildi. Vatandaşlık, iskanlı göç, uzun dönem ikamet izni ve diğer çalışmalarda bizi destekleyen, Türkiye'ye göç eden Ahıska Türklerinin sorunlarının çözümü istikametinde kalıcı çözümler üreten, bizlere sahip çıkan başta Ahıskalı Türklerin hamisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Ahıska Türkleri, Süleyman Soylu, Türkiye, Liman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DATÜB Başkanı Kassanov'dan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika


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