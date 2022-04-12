DATÜB Yönetim Kurulu Özbekistan'da toplandı - Son Dakika

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya gelerek önemli kararlar alırken, yeni temsilciliklerin ataması yapıldı.

DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısı Ziyatdin Kassanov başkanlığında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı. Önemli kararların alındığı toplantıda Ukrayna- Rusya savaşı sırasında zor durumda kalan Ahıska Türkleriyle ilgi yapılan çalışmalarla DATÜB faaliyetleri hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkan Kassanov, Ukrayna'da zor durumda kalan Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye tahliyesi, barınması ve diğer sorunlarının çözümü ile ilgili destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü'ye, diğer kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Taşkent toplantısında Azerbaycan temsilciliğine Halid Halilov ve Kazakistan temsilciliğine de İsmihan Kassanov atandı. - İSTANBUL