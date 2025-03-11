David Meignan 7 Bin Km\'yi Bisikletle Aştı

Fransa'dan yaklaşık 6 ay önce bisikletiyle yola çıkan David Meignan, 8 ülkeden geçip 7 bin kilometre yol kat ederek Van'a ulaştı.

Bisiklet turuna çıkan Fransız David Meignan, Türkiye'ye gelene kadar 7 bin kilometre pedal çevirdi. Ülkesinden 6 ay önce bisikletiyle tura çıkan Fransız Meignan, Fransa, Kuzey İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Kuzey Yunanistan olmak üzere 8 ülkeyi geçtikten sonra Türkiye'ye geldi. Edirne'den Türkiye'ye giriş yaparak sırasıyla İstanbul, Ankara, Kapadokya, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Tatvan ve Van'ın Çaldıran ilçesine ulaşan Meignan, buradan Doğubayazıt, Iğdır ve oradan da Kars üzerinden Gürcistan'a geçecek.

"Eksi 18 derecede pedal çevirdi"

Türkiye üzerinde Gürcistan'a oradan Orta Doğu'ya girmeyi planlayan Meignan, geldiği Çaldıran ilçesinde eksi 18 derece soğukla karşılaştı. Soğuk havaya rağmen pedal çevirmeyi bırakmayan Meignan, Çaldıran üzerindeki yol güzergahlarını takip ederek Gürcistan'a gidecek.

"6 ayda 8 ülke geçip 7 bin kilometre yol kat etti"

12 Ağustos 2024'te Fransa'nın batısında yer alan Atlantik kıyısındaki bir sahil beldesi olan Les Sables-d'Olonne'den yola çıktığını ifade eden David Meignan, "Fransa, Kuzey İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Kuzey Yunanistan, Türkiye, İstanbul, Ankara, Kapadokya, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Tatvan ve Van üzerinden Doğubayazıt, Iğdır ve oradan da Kars'a geçeceğim. Şuna kadar 7 bin kilometre yaptım. Buradan da Gürcistan'a geçeceğim" dedi. - VAN