Dede Korkut Öykü Yarışması Başladı - Son Dakika
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Dede Korkut Öykü Yarışması Başladı

Dede Korkut Öykü Yarışması Başladı

Ödüllü öykü yarışmasının başvuruları 8 Mart'a kadar alınacak, para ödülleri verilecek.

20.02.2025 10:12
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Türk Dünyasının birleştirici gücü Dede Korkut konulu ödüllü öykü yarışmasında süreç başladı. Başvurular, 8 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Türkiye geneli liseler arası 'Özüm Sözüm Dede Korkut Turan'a Doğru' yarışmasında Türkiye birincisine 50 bin, ikincisine 40 bin, üçüncüsüne ise 30 bin lira para ödülü verilecek. 81 il birincisi ise 4 günlük İstanbul turu ile ödüllendirilecek.

Dede Korkut Platformu tarafından düzenlenen öykü yarışmasının konusu 'Dede Korkut hikayelerinin Türk dünyasını birleştiren unsurları üzerinden özgün bir hikaye oluşturmak' şeklinde belirlendi. Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 81 ilde duyurusunu yaptıkları yarışmada önce illerde oluşturulan komisyonlarca yapılan değerlendirmeler sonucu il birincilerinin belirleneceğini söyledi. Sonrasında il birincilerine ait eserlerinin İstanbul'da oluşturdukları üst komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutularak Türkiye'de ilk üçe giren isimleri ve eserleri belirleyeceklerini ifade etti.

Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere para ödülü verileceğini, 81 ilin birincisini ise İstanbul'da ağırlayacaklarını söyleyen Yaşaroğlu, "Dede Korkut hikayeleri Türk milletinin başından geçen olayları anlatır. Örfümüz, adetimiz, üzüntümüz, neşemiz, sevgimiz, kavgamız bu metinlerin içerisinde. Bunlar bizi biz yapan özelliklerimiz. Edebiyatçılarımız her okuyanın yepyeni anlamlar çıkaracağı bu kadim miras için 'ölmez metinler' değerlendirmesinde bulunur. Edebiyatın gücünü biliyoruz. Türk dilinin güzelliklerini biliyoruz. Çocuklarımızdaki cevheri de biliyoruz. Bu yarışma ile onların Türk diline, edebiyatımıza olan ilgisini artırmayı, öykücü taraflarını geliştirmeyi hedeflerken milli duygularımızın onlardaki yansımasını da görmek istiyoruz. Çocuklarımızın bu hedef doğrultusunda eğitim hayatlarına devam etmelerini önemsiyoruz" dedi.

Son başvuru tarihinin 8 Mart 2025 olduğunu duyuran Yaşaroğlu, ödül töreninin ise 2023 yılında olduğu gibi yine Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Nisan 2025 günü yapılacağını belirtti.

Öte yandan Türkiye birincisine 50 bin, ikincisine 40 bin, üçüncüsüne 30 bin lira ödül verilecek olan yarışmada 81 il birincisi ise 4 günlük İstanbul turu ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, ozumsozumdedekorkut@gmail.com adresine eserlerini gönderebilecekler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dede Korkut Öykü Yarışması Başladı - Son Dakika

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