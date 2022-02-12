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Dede ve halalara Yargıtay'dan müjde - Son Dakika

Dede ve halalara Yargıtay'dan müjde

12.02.2022 10:49
Dede ve halalara Yargıtay'dan müjde

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden, velayeti annesine verilen otistik torununu görmek isteyen dede ile halaya müjde niteliğinde karar çıktı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden, velayeti annesine verilen otistik torununu görmek isteyen dede ile halaya müjde niteliğinde karar çıktı.

Geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşandı. Mahkeme, otizm hastası çocuğun velayetini anneye verdi. Torun hasretiyle yanıp tutuşan dede ile çocuğun halası, belirli aralıklarla çocukla görüşmek için mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme de belirli günler de dede ile halanın torunlarını görmelerine hükmetti. Davalı annenin temyiz müracaatı üzerine dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi: "Türk Medeni Kanunu'nunda, 'Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir. Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas yoluyla uygulanır' ifadesi yer almaktadır. Dosya incelendiğinde, davacıların kişisel ilişki kurulması talep edilen çocuğun dedesi ve halası olduğu anlaşılmaktadır. Uzman raporunda çocuğun otistik olduğu bu nedenle kişisel ilişkinin anne refakatinde ve saatlik olması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca dosya kapsamından ve tanık beyanlarından çocuğun annesi olmadığı zamanlarda kendisine zarar verici davranış geliştirdiği ve öfke patlaması yaşadığı sabittir. Bu nedenlerle ayda iki kere ve 5'er saatlik kişisel ilişkinin uzun olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu yönden düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir Mahkeme hükmünün onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BURSA

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Yargıtay, Mahkeme, Otizm, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dede ve halalara Yargıtay'dan müjde - Son Dakika


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