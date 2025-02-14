DEM Partisi'ne Polis Müdahalesi

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TÜSİAD eleştirilerine hükümetten bir tepki daha

(İZMİR) - "Toplumsal barış ve özgürlük zinciri kuruyoruz" çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan DEM Parti İzmir İl Örgütü'ne polis müdahale etti, kısa süreli gerginlik yaşandı.

DEM Parti İzmir İl Örgütü'nün "Toplumsal barış ve özgürlük zinciri kuruyoruz" çağrısına cevap veren partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Basın açıklaması ve denize karanfil bırakmak isteyen DEM Parti İzmir Milletvekilleri İbrahim Akın ve Burcugül Çubuk'a polis müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi sırasında alanda kısa süreli gerginlik yaşandı.

"Bu karar doğru değil"

Alana karanfillerle geldiklerini dile getiren İbrahim Akın, "Elimizde silah, sopa yok. Biz bütçenin savaşa ayrılmasını istemiyoruz. Barışa harcansın istiyoruz. Biz İzmir'de barış istiyoruz, ancak onlar savaş istiyor diye İzmir'de her yerde bağırırım. Bu karar doğru değil. Vali ile görüşmem gerekiyorsa görüşürüm" ifadelerini kullanırken, güvenlik güçleri ise basın açıklamasını il binasında yapılmasını istedi. Kısa süreli gerginlik yaşandı.